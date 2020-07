Coronavirus. 3 nuovi tamponi positivi a Pisciotta, altri contagi a Salerno

Salgono i contagi da Covid-19 in provincia di Salerno. Si sono registrati, infatti, altri 6 tamponi positivi. Di questi 2 sono riconducibili a casi già accertati a Salerno città, uno nella zona di Pellezzano e 3 a Pisciotta.

Nel comune cilentano si contano così 14 casi, tutti legati alla coppia di via Calenda e alla cena a casa di un noto medico salernitano. Per quanto riguarda i nuovi casi, si tratta di 3 persone di Napoli che, come confermato dal sindaco Liguori, si trovano in isolamento già da qualche giorno, poiché parenti della coppia risultata positiva, sempre di Napoli. Sono tutti asintomatici.

Nel frattempo si è in attesa dell’esito delle verifiche effettuate sui contatti del ragazzo risultato positivo ad Agropoli, circa una trentina.

– Paola Federico –