Terrore a Battipaglia per una coppia di fidanzati che è stata aggredita e rapinata di notte mentre si trovava in un’auto parcheggiata in località Santa Lucia.

I due si erano appartati quando sono sopraggiunti quattro uomini, di origini straniere e con il volto coperto, che hanno colpito i vetri con un bastone mandandoli in frantumi. La banda, in seguito, ha fatto scendere dall’auto l’uomo, un imprenditore del posto, aggredendolo per farsi consegnare del denaro.

La donna, fortunatamente, è rimasta illesa.

La vittima dell’aggressione si è successivamente recata all’ospedale “Santa Maria della Speranza” per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto.

– Chiara Di Miele –