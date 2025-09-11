Dramma oggi a Marina di Camerota.

Una coppia di turisti stava facendo il bagno in mare in località Calanca, quando improvvisamente ha notato il corpo di un uomo galleggiare in acqua. Preoccupati e spaventati, i due si sono attivati per soccorrerlo e portarlo a riva ma era già senza vita.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del malcapitato: si tratta di un 92enne della provincia di Viterbo che si trovava nella località costiera cilentana insieme alla moglie per le vacanze. Stando ai primi accertamenti pare che l’uomo sia annegato a seguito di un malore in acqua.

Giunti sulla spiaggia anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Maresciallo Francesco Carelli.