L’Amministrazione comunale di San Rufo, guidata dal sindaco Michele Marmo, plaude alle prestazioni della San Rufese, squadra di calcio a 5 che ha conquistato una straordinaria vittoria nei quarti di finale di Coppa Campania, ottenendo l’accesso alle Final Four.

Si tratta di un traguardo mai raggiunto prima nella storia della comunità sportiva di San Rufo.

“Un risultato che riempie di orgoglio tutta San Rufo e che premia l’impegno, la determinazione e il lavoro di squadra di atleti che con passione e sacrificio hanno portato in alto il nome del nostro paese a livello regionale – fanno sapere gli amministratori comunali -. Rivolgiamo i più sentiti complimenti alla San Rufese per questo importante successo, simbolo di crescita sportiva ma anche di coesione e identità collettiva. Un ringraziamento speciale va a tutta la comunità di San Rufo, che ha sostenuto la squadra con entusiasmo e calore, dimostrando ancora una volta quanto lo sport sia capace di unire, coinvolgere e rendere orgogliosi di appartenere a questo territorio“.

“Con l’augurio che questo traguardo sia solo l’inizio di nuovi successi, continuiamo a tifare Sanrufese e a credere nei valori sani dello sport” conclude l’Amministrazione Marmo.