Controlli sui bus degli studenti ad Agropoli. Scattano sanzioni della Polizia Municipale

Questa mattina la Polizia Municipale di Agropoli ha effettuato controlli su cinque autobus di tre diverse ditte che trasportavano studenti.

Sono state riscontrate una serie di irregolarità che hanno portato a elevare ben 17 verbali.

Per ogni autobus sottoposto a verifiche sono state riscontrate più irregolarità: in quattro casi gli pneumatici, misurati con apposito spessimetro, erano irregolari perché inferiori a 1,6 millimetri di spessore. In due bus mancavano le cassette di pronto soccorso, in altri due vi erano uscite di sicurezza irregolari o non funzionanti, in un caso luci esterne non operative, in due casi estintori scaduti e non revisionati, in due la non presenza del triangolo rosso di sicurezza, uno non aveva con sé il contrassegno dell’assicurazione, tre non avevano al seguito i cunei ferma ruote, in un caso assenza di indicatore della velocità esterna posteriore.

Nei giorni scorsi, si è proceduto invece al sequestro di un veicolo e di tre ciclomotori privi di copertura assicurativa e in due casi sono stati fermati soggetti la cui vettura non era stata sottoposta a revisione periodica.

“I controlli – afferma il Maggiore Carmine di Biasi – proseguiranno anche nei prossimi giorni. Abbiamo a cuore l’incolumità di tutti gli utenti della strada e per questo motivo gli interventi saranno incentrati proprio sulla salvaguardia della sicurezza a 360 gradi”.

Le operazioni di controllo vengono compiuti su indicazione del Sindaco Adamo Coppola.

– Claudia Monaco –