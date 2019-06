Controlli serrati della Polizia Stradale lungo l’A2. Sequestrata Mercedes senza assicurazione a Campagna

Procedono i controlli della Polizia Stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e reprimere fenomeni criminosi lungo una delle arterie più trafficate del Paese. Inoltre i servizi messi in atto, sempre più serrati, garantiranno vacanze sicure ai numerosi turisti in viaggio.

Questa mattina un equipaggio della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli, coordinato dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, ha rintracciato nell’area di servizio di Campagna Est una Mercedes sprovvista di assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato ai sensi dell’art 193 del Codice della Strada e al proprietario è stata elevata una sanzione di circa 850 euro.

Anche nell’area di servizio di Sala Consilina Ovest sono stati effettuati controlli a veicoli e persone.

Lungo l’A2 è in servizio l’apparecchiatura Street Control, una telecamera on board che consente il controllo in tempo reale di assicurazione e revisione di qualunque veicolo in movimento.

