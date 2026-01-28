Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Potenza, Lauria, Pietragalla, Brienza, Baragiano, Genzano di Lucania, Tramutola, Senise, Marsicovetere, Trecchina e Rivello, una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le ispezioni, eseguite dai Finanzieri del Gruppo di Potenza, della Compagnia di Lauria e delle Tenenze di Maratea e Viggiano, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro oltre un milione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Tra questi, principalmente, decorazioni, materiale per bricolage, bigiotteria, prodotti di cosmetica e maschere di Carnevale privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”. Il provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine dei controlli i Finanzieri hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa i titolari di 11 delle rivendite sottoposte a controllo. Dall’inizio dell’anno ammonta a oltre 2,1 milioni il numero complessivo dei prodotti non sicuri sottoposti a sequestro.

L’attenzione delle Fiamme Gialle è ora focalizzata sulla ricostruzione dell’intera filiera illecita per l’individuazione dei canali di approvvigionamento delle merci e dei centri di distribuzione all’ingrosso e per la segnalazione alla competente Autorità degli altri responsabili.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di leale concorrenza.