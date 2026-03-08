Serata interrotta bruscamente in un noto locale a Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina, dove un controllo dei Carabinieri della Stazione di Vibonati e dell’Ispettorato del Lavoro ha messo fine a un evento danzante in corso.

Il blitz, scattato nel cuore della notte, ha colto di sorpresa i presenti e lo staff.

Secondo quanto emerso sarebbero state riscontrate diverse irregolarità riguardanti sia la posizione di alcuni dipendenti, sia la documentazione necessaria per l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo.

L’intervento si è concluso con l’apposizione dei sigilli alla struttura e la sospensione dell’attività. Oltre al provvedimento di chiusura, ai titolari sarebbe stata notificata una sanzione pecuniaria. Al momento l’attività resta chiusa in attesa che venga fatta chiarezza nelle sedi opportune.