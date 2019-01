Il 2018 è stato un anno estremamente proficuo per il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania che ha rivoluzionato l’attività di vigilanza e di prevenzione nelle stazioni ferroviarie grazie all’introduzione di un nuovo dispositivo di sicurezza. Negli ultimi anni l’universo ferroviario ha conosciuto una continua evoluzione che ha riguardato il trasporto su rotaie, con l’avvento dell’alta velocità, e gli scali ferroviari che hanno subito un profondo cambiamento funzionale, con restyling che hanno convertito le stazioni da anonimi terminal in vere e proprie piazze urbane.

La Polizia Ferroviaria per la Campania ha raccolto la sfida proveniente da questa modernizzazione indirizzando le proprie strategie ad incrementare la visibilità delle pattuglie e ottimizzandone le modalità di controllo. Grazie all’istituzione di posti avanzati di controllo, evidenziati mediante il posizionamento di nastri tendiflex e di desk contrassegnati dai loghi istituzionali della Polizia Ferroviaria, si è raggiunto un duplice obiettivo: le persone in ingresso e in uscita, transitando attraverso i varchi presidiati dal personale della Polizia Ferroviaria, hanno l’immediata percezione dell’operatività delle forze dell’ordine e chiunque acceda in stazione passa sotto lo sguardo dei poliziotti che possono monitorare più agevolmente gli ingressi ed individuare eventuali sospetti da sottoporre a controllo identificativo, con innegabili riscontri positivi in termini di sicurezza reale e percepita. Questi presidi mobili di Polizia sono stati accolti con favorevole interesse, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori, piacevolmente sorpresi dalla possibilità di interloquire immediatamente con i poliziotti. La maggiore visibilità che ne è derivata ha rafforzato il ruolo di questa specialità della Polizia di Stato in termini di prossimità al pubblico e ha intensificato l’attitudine preventiva del servizio di vigilanza, fungendo da deterrente nei confronti di delinquenti e malintenzionati.

L’introduzione del nuovo dispositivo di sicurezza ha prodotto un miglioramento della performance non solo nel settore della prevenzione, ma anche in quello della repressione dei reati: i delitti complessivamente denunciati sono diminuiti del 14%. In particolare i furti, che rappresentano il reato più diffuso in ambito ferroviario, nel 2018 sono diminuiti del 13% rispetto al 2017. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 14.297 servizi di vigilanza nelle stazioni e lungo linea, 8.356 treni scortati, 1.285 servizi antiborseggio, 191.084 persone identificate, 125 arrestati, 561 denunciati, 1.384 contravvenzioni elevate, 680 sequestri amministrativi, 33 persone proposte per provvedimenti di “daspo” urbano, 53 minori rintracciati ed affidati.

Rilevante è stata anche l’attività di contrasto alle forme di abusivismo ricorrenti nel mondo ferroviario che non mancano di ingenerare fastidio nei viaggiatori oltre a determinare interferenze al regolare esercizio dei trasporti. Sono stati 680 i sequestri di merce venduta abusivamente e 551 venditori ambulanti privi di autorizzazione sanzionati. Il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, oltre al danno economico che produce al gestore delle infrastrutture, causa l’interruzione della circolazione ferroviaria, con gravi disagi e ripercussioni di natura economica e sociale per i viaggiatori. Nel 2018, con l’ausilio di droni e dell’elicottero del locale Reparto Volo, sono state sottoposte a controlli 283 ditte del settore della raccolta, della trasformazione e della rivendita dei rottami di metallo, con 1725 persone identificate presso i depositi ed è stata registrata una sensibile flessione del numero dei furti con la riduzione di circa il 37% della quantità di cavi di rame asportati.

– Chiara Di Miele –