I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività di somministrazione alimenti situate sia a Salerno che nella Piana Del Sele, rilevando gravi non conformità presso due esercizi di ristorazione etnica che sono stati immediatamente sospesi a causa di carenze igienico-sanitarie e strutturali, rilevate insieme al personale della competente Asl.

Sono state rilevate diverse criticità di varia natura, tra cui la presenza di un ambiente, peraltro allo stato grezzo, che era stato adibito a deposito di alimenti e utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti.

Inoltre in uno spogliatoio è stata riscontrata la presenza di monopattini e biciclette utilizzati dal personale. Sono state poi rilevate carenze nelle attività di pulizia, il malfunzionamento di alcuni frigoriferi, la necessità di implementare adeguate barriere per prevenire l’intrusione di animali infestanti, oltre alla non conformità dell’abbigliamento del personale e alla mancata attuazione del manuale di autocontrollo.

Sono state sequestrate 1,4 tonnellate di prodotti alimentari (tra cui prodotti ittici, carne, polli e panini) senza tracciabilità.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 5.500 euro. I locali potranno riprendere le attività soltanto ad avvenuto ripristino delle necessarie condizioni igieniche o strutturali, previo positivo riscontro dell’autorità sanitaria.