Controlli nei locali della movida di Salerno. Scoperte diverse irregolarità, sanzionati i titolari

Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno hanno svolto diversi controlli nei confronti di varie attività di pubblico esercizio ubicate nel centro storico cittadino.

Gli agenti hanno rilevato alcune irregolarità in otto locali bar e di intrattenimento musicale.

Per questo motivo sono stati elevati 6 verbali ai titolari delle attività per aver in funzione l’impianto stereofonico oltre l’orario consentito dalle ordinanze sindacali per l’importo di mille euro e un verbale per aver evitato di predisporre e trasmettere al comune di Salerno la relazione di impatto acustico relativo alle emissioni sonore.

Inoltre, gli agenti hanno elevato 3 verbali nei confronti dei titolari che avevano omesso di esporre all’ingresso ed all’interno del locale le apposite e obbligatorie tabelle relative al tasso alcolemico delle bevande somministrate.

Inoltre, i gestori delle attività sono stati invitati presso gli uffici della Questura per l’esibizione dei titoli autorizzatori, in parte non mostrati all’atto del controllo, per eventuali ulteriori contestazioni di illecito amministrativo.

– Claudia Monaco –