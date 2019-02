Controlli Guardia di Finanza al Comune di San Pietro al Tanagro. Il sindaco Quaranta: “Siamo tranquilli”

Nei giorni scorsi ci sono stati dei controlli presso il Comune di San Pietro al Tanagro da parte della Guardia di Finanza che su commissione della Corte dei Conti ha anche provveduto al ritiro di alcuni documenti che riguardano dei lavori effettuati nella scuola del paese.

“La Guardia di Finanza ha ritirato dei documenti relativi ad una gara d’appalto che si è tenuta circa quattro anni fa – chiarisce ad Ondanews il primo cittadino Domenico Quaranta – Questa gara riguardava i lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico. C’è stata una segnalazione di irregolarità e la Corte dei Conti ovviamente sta facendo gli accertamenti necessari. A noi non è data possibilità di agire, sono semplici controlli sulla base di una segnalazione e su questa segnalazione non ho nessun elemento”.

Come spiegato non ci sono state irregolarità e già altre volte si è ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) sempre per i lavori che coinvolgono l’istituto scolastico.

“Siamo tranquilli – conclude Quaranta – la Corte dei Conti fa il suo dovere e deve accertare la regolarità della gara. Sulla gara d’appalto sono già stati fatti due ricorsi da parte delle ditte non aggiudicatarie ed entrambi i ricorsi hanno visto queste ditte soccombenti. C’è stato già un controllo amministrativo sulla base degli elementi rilevati dalle due ditte e i giudici hanno acclarato l’aggiudicazione alla ditta che poi ha eseguito i lavori”.

– Annamaria Lotierzo –