Controlli di cittadini irregolari a Salerno. Tunisino con precedenti penali accompagnato al Centro per Rimpatri
Ieri a Salerno un cittadino tunisino richiedente asilo, con precedenti per rapina, spaccio, ricettazione, porto abusivo d’armi e guida senza patente è stato accompagnato in stato di trattenimento amministrativo, attesa la pericolosità sociale, al centro per rimpatri (C.P.R.) di Potenza.
Lo straniero era già destinatario di un decreto di espulsione emesso nel 2025 dal Prefetto di Napoli.
Sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale.
In questo contesto, fa sapere la Questura, si registra una positiva tendenza complessiva sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al C.P.R. e gli accompagnamenti alla frontiera.
Peraltro queste azioni si inseriscono nelle più ampie attività di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Inoltre nel corso del mese di febbraio sono stati emessi un accompagnamento immediato alla frontiera, 2 trattenimenti al C.P.R. di Potenza e 4 ordini del Questore a lasciare il territorio.