Nella giornata di mercoledì la Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, coordinata dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno, nell’ambito dei servizi mirati al controllo del trasporto degli alimenti di origine animale, attività che rientra fra gli obiettivi che si è posto il Servizio Polizia Stradale, ha predisposto un servizio specifico attraverso l’impiego di tre unità operative.

Tale attività, finalizzata ad intensificare i controlli di legalità in settori particolarmente sensibili e sentiti dalla collettività, relativamente ai delicati interessi tutelati, ha consentito di verificare 11 veicoli, di cui 9 nazionali e 2 comunitari.

Tra gli altri una persona è stata denunciata per il trasporto in cattivo stato di conservazione di 21 cassette di pesce, per un peso complessivo di 125 kg, sequestrate per inidoneità al consumo alimentare.

Tale attività, espletata come di consueto con impegno e professionalità, ha senz’altro risposto in modo appropriato e concreto alla domanda di sicurezza alimentare.

– Paola Federico –