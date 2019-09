Controlli della Polizia Stradale a Salerno.Denunciate 9 persone per guida sotto effetto di alcol e droga

La Polizia Stradale di Salerno ha controllato 96 veicoli lungo via Torrione ed il Lungomare Tafuri.

Durante i controlli ha rilevato 42 infrazioni al Codice della Strada, di cui 8 per la guida sotto l’effetto di alcol e 1 per la guida sotto l’effetto di cocaina.

Gli agenti hanno denunciato 9 persone, ritirato 9 patenti di guida e detratto 140 punti. Sono state contestate anche 3 violazioni a conducenti che circolavano con veicoli privi di assicurazione RCA con il conseguente sequestro dei mezzi. Scoperte, inoltre, 2 violazioni a conducenti che non avevano mai conseguito alcun titolo abilitativo alla guida.

Tante, inoltre, le violazioni di norme di comportamento come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del cellulare alla guida.

A tutti i conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stata ritirata la patente di guida che verrà sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.

– Claudia Monaco –