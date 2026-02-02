Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel progetto “Scuole Sicure“, un’iniziativa volta a garantire ambienti protetti dove gli studenti possano concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso di studio e di crescita personale.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo presso un Istituto di Istruzione Superiore del centro. L’operazione è stata condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della Questura di Napoli.

I controlli sono stati eseguiti nei locali inclusi le aule non occupate, i servizi igienici, la palestra e le aree comuni. All’interno di uno zaino di uno studente è stato trovato un coltello pieghevole della lunghezza di 13,5 cm mentre in una seconda aula sono state rinvenute sigarette artigianali confezionate con hashish, unitamente a un ulteriore pezzetto della stessa droga del peso di 0,41 grammi.

Nei bagni, nascosta all’interno della vaschetta di scarico, è stata ritrovata e sequestrata altra hashish per un peso complessivo di 1,03 grammi.

Lo studente in possesso dell’arma bianca è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre i due giovani trovati con hashish sono stati segnalati.