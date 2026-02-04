La Polizia di Stato di Salerno ieri ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio.

Lo specifico servizio, che si è svolto con l’impiego di equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, è stato finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità sul territorio.

Sono state controllate 68 persone di cui 16 con precedenti, oltre a 34 veicoli, 6 extracomunitari accompagnati in ufficio per l’identificazione. Dopo gli accertamenti sulla loro posizione in Italia un cittadino gambiano irregolare è stato accompagnato al CPR di Brindisi, mentre ad un senegalese è stato notificato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

L’azione di prevenzione e di contrasto dei delitti da parte della Polizia sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante per garantire la tranquillità dei cittadini e un efficace presidio sul territorio.