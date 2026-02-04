Controlli della Polizia di Salerno. Scoperti due stranieri irregolari, al via il rimpatrio
La Polizia di Stato di Salerno ieri ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio.
Lo specifico servizio, che si è svolto con l’impiego di equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, è stato finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità sul territorio.
Sono state controllate 68 persone di cui 16 con precedenti, oltre a 34 veicoli, 6 extracomunitari accompagnati in ufficio per l’identificazione. Dopo gli accertamenti sulla loro posizione in Italia un cittadino gambiano irregolare è stato accompagnato al CPR di Brindisi, mentre ad un senegalese è stato notificato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.
L’azione di prevenzione e di contrasto dei delitti da parte della Polizia sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante per garantire la tranquillità dei cittadini e un efficace presidio sul territorio.