Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Potenza, a partire da giovedì scorso fino a ieri, come concordato con il Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi dispositivi di controllo del territorio tramite l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, avvalendosi anche dei Reparti delle Specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata.

Durante il lungo weekend trascorso i poliziotti hanno vigilato sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche, effettuando controlli a 346 persone e a oltre 200 veicoli, nell’intento di garantire la sicurezza sulla strada, con particolare attenzione all’uso improprio dei cellulari durante la guida e al tasso alcolemico riscontrato negli automobilisti.

Sono state ritirate 3 patenti e accertate 43 violazioni del Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha effettuato controlli volti ad assicurare un utilizzo sicuro e tranquillo dei treni, identificando 111 persone e contestando 3 violazioni del Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Nel corso dei servizi sono state identificate 36 persone con precedenti di polizia, è stato irrogato un foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il territorio provinciale ed è stato notificato un avviso orale.