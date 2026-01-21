Continuano i controlli da parte della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, relativi ad immobili occupati da cittadini extracomunitari.

Il Nucleo Operativo Prevenzione Reati – Decoro Urbano e Ambiente – dopo la segnalazione da parte dei residenti su una presunta occupazione di immobili nel centro storico, pregiudizievole della qualità della vita degli altri condomini relativa alla sicurezza pubblica, ha effettuato un controllo in via Francesco Alario.

Sono emerse numerose irregolarità per le quali verranno elevate contestazioni al proprietario dell’appartamento in locazione ed in capo al locatario. Ben 19 cittadini extracomunitari sono stati trovati alloggiati in un due distinti locali, entrambi di proprietà della stessa persona.

Nei due appartamenti è stata rilevata una presenza eccessiva di occupanti che avevano sistemato letti e materassi in ogni stanza, anche con letti a castello. Gli immobili si trovavano in condizioni igienico-sanitarie precarie, con un ammasso enorme di suppellettili. Durante il sopralluogo, tutti gli occupanti presenti sono stati identificati. Le ispezioni sono state effettuate con l’ausilio dei tecnici dell’ASL – Prevenzione Collettiva, i quali hanno accertato che le unità abitative versavano in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie, in violazione dei requisiti minimi previsti.

Sono inoltre intervenuti i tecnici comunali della Vigilanza Urbanistica per verificare la presenza di eventuali abusi edilizi, accertando la realizzazione non autorizzata di un muro che di fatto determinava due unità distinte e con due accessi indipendenti a fronte di una unità catastalmente registrata.

Inoltre è stato riscontrato che l’impianto di riscaldamento e dell’acqua calda non era a norma prescrivendo il non utilizzo. Alcune bombole di GPL sono state portate via dalle unità abitative su invito di alcuni risiedenti. Inoltre i controlli effettuati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura hanno rilevato che la posizione dei cittadini extracomunitari, tutti originari del Bangladesh, risultava regolare o in corso di regolarizzazione, uno di loro è risultato destinatario di un provvedimento del Prefetto di Roma al quale si è stato notificato.

Al proprietario dell’immobile ispezionato, unitamente agli affittuari, successivamente gli verrà contestato il mancato invio della Dichiarazione di Ospitalità alla Questura, con conseguente sanzione amministrativa pari a 1.000 euro ciascuno.

E’ emerso che gli abitanti corrisponderebbero per la dimora e l’occupazione del posto letto un corrispettivo in contanti pari ad una cifra che sommata per tutti risulterebbe di gran lunga superiore a quella dichiarata dal proprietario dell’immobile nel contratto di affitto.