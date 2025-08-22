Nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del litorale di competenza, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, con il supporto della Polizia Locale e del personale tecnico del Comune, ha accertato ad Ascea un’abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo con arredi mobili riconducibili ad un’attività di ristorazione.

L’attività, che si è conclusa con il sequestro dell’attrezzatura, ha permesso di restituire alla collettività l’area in questione. Al fine di garantire sempre il corretto utilizzo del demanio marittimo, un’attività analoga è stata svolta anche ad Acciaroli, dove una persona è stata sanzionata per il mancato rispetto di quanto previsto nel titolo autorizzativo in suo possesso.

Prosegue in maniera costante anche il pattugliamento in mare volto alla tutela della sicurezza della navigazione, dove il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, mediante l’impiego del dipendente battello pneumatico G.C. B69, ha proceduto a sanzionare, per un importo superiore a 1000 euro, numerose unità da diporto per ancoraggio e sosta nello specchio acqueo riservato alla balneazione.

La Guardia Costiera ricorda, infatti, le prescrizioni contenute nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli n.35/2025, la quale stabilisce che le acque riservate alla balneazione sono quelle ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare. In queste è vietato navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale.

Per finire, sempre l’Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, nell’espletamento di attività di controllo in materia di pesca, ha proceduto a sanzionare amministrativamente un motopeschereccio per inosservanza di norme in materia di Sicurezza della Navigazione. L’attività di controllo rientra nell’ambito della consolidata operazione “Mari e Laghi sicuri 2025”, durante la quale il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera provvede ad intensificare l’attività di controllo in mare e sul litorale al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo lungo la costa e garantire quindi il corretto utilizzo delle nostre spiagge.