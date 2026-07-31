Continua il lavoro di controllo e sicurezza da parte degli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Negli ultimi dieci giorni sono stati elevati 684 verbali al Codice della strada, sono stati rimossi 44 veicoli in varie zone della città e sono stati effettuati 50 interventi in incidenti stradali, di cui 40 con feriti.

Sono stati sanzionati 10 monopattini, di questi 6 senza assicurazioni, 3 senza targa e 1 senza casco. Inoltre, diverse le contestazioni per occupazioni suolo pubblico abusive, tra cui 3 sul lungomare Trieste e Colombo.

È stata anche prestata assistenza per una fuga di gas in via T.C. Felice. Il NOS della Polizia Municipale intorno alla mezzanotte di ha sanzionato con mille euro di multa persone dedite allo sparo di fuochi pirotecnici in Piazza Galdi a Fratte.

L’azione della Municipale continuerà anche nel mese di agosto per la salvaguardia e la sicurezza urbana del nostro territorio.