I Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Potenza, hanno controllato una ditta operante nel settore della gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, accertando violazioni della normativa ambientale.

È stata, dunque, sanzionata, in provincia di Potenza, una ditta dedita alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali prodotti dalle operazioni di pulizia delle tratte stradali e autostradali, che operava in assenza di idonea autorizzazione.

Nel corso delle ispezioni, le violazioni, a carattere penale e amministrativo, sono state contestate nei confronti dell’amministratore della ditta interessata per i reati di gestione illecita di rifiuti in assenza di autorizzazione.

I controlli effettuati dai militari del NOE di Potenza si inseriscono nell’ambito delle attività messe in campo dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale per prevenire il fenomeno degli incendi di rifiuti e lo smaltimento illegale di rifiuti.

