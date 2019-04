Durante il weekend pasquale i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Mennato Malgieri, hanno effettuato un servizio coordinato sul territorio per reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, le violazioni più gravi al Codice della Strada e servizi per controllare lo sfruttamento del lavoro e l’occupazione illegale di lavoratori. Il servizio si è esteso su tutto il territorio di competenza e ha coinvolto più di 80 uomini dell’Arma insieme al Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno ed al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno.

Complessivamente sono state esaminate 15 posizioni lavorative di cui due in totale carenza assicurativa (in nero), sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a 12.500 euro. Numerose le attività di ristorante-bar controllate e che successivamente non sono risultate in regola facendo scattare la maxi-sanzione per lavoro nero. Diverse le discoteche controllate per evitare il sovraffollamento, in alcuni casi sono state contestate norme sulla sicurezza.

Per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, i controlli effettuati lungo le arterie di collegamento ai principali luoghi di ritrovo dei giovani hanno permesso di denunciare 6 persone alla competente Autorità Giudiziaria e segnalare 40 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Tante piccole dosi che hanno permesso di recuperare oltre 200 grammi di cocaina, hashish e marijuana.

Altre due persone sono state denunciate perché alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e con assicurazione contraffatta, mentre si è proceduto al ritiro di 10 patenti di guida. Durante i controlli è stato denunciato anche un 20enne alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente con la recidiva nei due anni.

Positivo, dunque, il bilancio che ha consentito di controllare oltre 400 veicoli.

– Chiara Di Miele –