Controlli dei Carabinieri nel Potentino. Denunce per tasso alcolemico elevato e possesso di armi

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, sta svolgendo attività di controllo del territorio.

I Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e di Compagnia, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 10 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi e circolazione stradale.

A Marsico Nuovo, Rapolla, Laurenzana e Corleto Perticara, quattro persone di 42, 45, 51 e 57anni durante un controllo della circolazione stradale sono state sottoposte ad accertamento tramite apparecchio etilometro. I quattro avevano un tasso alcolemico superiore al valore consentito. A tutti loro è stato ritirato il documento di guida.

Denunce anche a Melfi, Lavello, Spinoso e Rionero in Vulture.

Sono state, inoltre, segnalate alla Prefettura di Potenza per uso personale di stupefacenti, 6 persone residenti a Rionero in Vulture, Barile, Melfi e Rapolla in possesso di 3 grammi circa tra hashish e marijuana che sono stati sottoposti a sequestro.

– Claudia Monaco –