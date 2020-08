Controlli dei Carabinieri nel Potentino. A Bella denunciato un ragazzo alla guida con patente falsa

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, soprattutto nel periodo estivo, in vista di una sempre maggiore presenza di persone e turisti nella varie comunità lucane, continua nelle attività di controllo del territorio sia nei tanti comuni che lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo la delicata fase connessa al fenomeno epidemiologico “Coronavirus”, di modo da verificare che vengano di volta in volta rispettate le prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali.

Nei giorni appena trascorsi, tra cui il weekend di Ferragosto, si sono succeduti numerosi servizi d’istituto, con l’impiego di pattuglie delle 76 Stazioni e degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobili di Compagnia, col fine di assicurare attività preventive e consentire ai cittadini di trascorrere tranquillamente l’estate e le loro vacanze.

Non sono mancate occasioni in cui sono state accertate condotte indebite per cui i Carabinieri dei vari presidi interessati hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 12 persone, responsabili di violazioni di carattere penale, in materia di armi, circolazione stradale e contro la fede pubblica.

Tra questi, a Brienza un 28enne, sottoposto ad accertamento tramite etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida gli è stata ritirata.

A Bella un 31enne è stato sorpreso alla guida di un’auto con una patente falsa. Successivi accertamenti hanno permesso di stabile che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente. Pertanto, il documento esibito è stato sequestrato e l’auto affidata al legittimo proprietario.

Inoltre, sono state segnalate alle competenti Prefetture, per uso personale di stupefacenti, 15 persone residenti a Potenza, Lavello, Rionero in Vulture e nelle province di Caltanissetta, Vicenza, Napoli, Lecce e Barletta-Andria-Trani, sorprese in possesso marijuana, cocaina e hashish, sequestrate.

– Paola Federico –