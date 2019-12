Controlli dei Carabinieri in provincia di Potenza. Diverse denunce e segnalazioni

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, in concomitanza delle festività natalizie, sta svolgendo mirate attività di controllo del territorio.

A Bella un 60enne del luogo è stato denunciato in quanto, durante un posto di controllo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 2 grammi complessivi di cocaina ed eroina, suddivisi in 5 dosi, sottoposti a sequestro.

A Senise un 23enne del luogo è stato denunciato perché, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso in possesso di 19 grammi di cocaina, eroina e marijuana. La droga è stata sequestrata, insieme a un bilancino di precisione, 39 bustine in plastica e vari ritagli di carta stagnola, nonché un petardo “super esplosione”, proibito, del peso di 58 grammi.

A Villa d’Agri di Marsicovetere un 38enne di Tramutola è stato denunciato perché durante un controllo stradale, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, motivo per cui gli è stata anche ritirata la patente.

A Marsico Nuovo un 48enne di Viggiano è stato denunciato in quanto durante un controllo stradale è risultato avere un tasso alcolico superiore al limite consentito. Anche per lui è scattato il ritiro della patente.

A Pignola ed a Potenza un 22enne, un 25enne, un 35enne ed un 47enne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e senza patente perché revocata.

Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura di Potenza, per uso personale di droga, 5 persone residenti a Melfi, Potenza, Venosa e due di nazionalità nigeriana domiciliate a Potenza ed a Savoia di Lucania, trovate in possesso di marijuana, cocaina ed hashish, per un peso complessivo di 20 grammi circa.

– Antonella D’Alto –