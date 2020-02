Controlli dei Carabinieri nel Potentino. A Brienza denunciati 2 ragazzi per possesso di droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza in questi ultimi giorni ha intensificato le attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie, denunciando diverse persone.

A Potenza un 21enne di origini gambiane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di Controlli dei Carabinieri del Potentino. A Brienza denunciati 2 ragazzi per possesso di droga, suddivisi in 6 dosi confezionate in involucri di cellophane, e di 500 euro in banconote di vario taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato denunciato sono stati sequestrati la droga e le banconote.

Un 30enne e un 32enne di Brienza, sottoposti a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 1,5 grammi di eroina, 1,2 grammi di hashish, 5 flaconi contenenti 80 grammi di metadone e 6 semi di canapa indiana. La droga scoperta è stata sequestrata e i due sono stati denunciati.

Infine, a Muro Lucano, un 28enne del pescarese, a seguito di incidente stradale e successivi accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata.

– Paola Federico –