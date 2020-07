Controlli dei Carabinieri a Salerno. Denunciati 5 parcheggiatori abusivi, sanzioni per tre locali

Durante il weekend appena trascorso sono stati numerosi i controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Salerno.

Nel complesso sono stati controllati oltre 100 veicoli e 130 persone.

Significativi i risultati ottenuti: 20 sanzioni sono state elevate per violazioni al Codice della Strada (mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, guida senza casco, mancata revisione), 4 i veicoli sequestrati ed altrettanti colpiti da fermo amministrativo. Sono stati denunciati 5 parcheggiatori abusivi all’Autorità Giudiziaria e, infine, sanzionate 3 prostitute.

Continuano inoltre i controlli effettuati unitamente al personale della Polizia Municipale nei confronti degli esercizi commerciali.

Tre locali sono stati sanzionati in Piazza Mazzini, Viale Verdi e Via delle Calabrie per occupazione di suolo pubblico, violazione di ordinanza sindacale, violazione delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza Covid-19 (assembramento) che tra l’altro ha determinato la proposta di chiusura avanzata al Prefetto.

– Claudia Monaco –