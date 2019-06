Controlli Carabinieri in provincia di Potenza.Violazioni al Codice della Strada e segnalazioni per droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza in questi ultimi giorni hanno effettuato una serie di controlli in tutto il territorio provinciale finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e accertamenti in materia di circolazione stradale.

I militari, a Lagonegro, hanno denunciato un 20enne del posto per guida senza patente. Il veicolo è stato sequestrato.

Sono state segnalate, inoltre, persone di Muro Lucano, Bella e Lauria per uso personale di stupefacenti e i Carabinieri hanno sequestrato hashish e marijuana.

Durante i controlli in tutto il territorio della provincia di Potenza sono state, infine, elevate 55 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 18.777 euro.

– Paola Federico –