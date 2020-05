Controlli anti movida a Polla. Una task force tra Comune, Carabinieri e Polizia Locale

Controlli anti movida a Polla dopo l’ordinanza emessa dalla Regione Campania che dispone la chiusura alle 23 per bar, baretti, vinerie, gelaterie, pub e pasticcerie nella Fase 2 dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Giovedì il vicesindaco Massimo Loviso ha tenuto un incontro in Comune con il Maresciallo Giacomo Mezzo, Comandante della locale Stazione Carabinieri, e la Polizia Locale diretta dal Comandante Francesco Larocca per avviare una serie di controlli notturni così come disposto nell’ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

I controlli sono stati già avviati la notte scorsa da parte dei Carabinieri e proseguiranno in questo fine settimana ad opera della Polizia Locale con turni dalle ore 18.00 alle 24.00.

Inoltre, questa mattina è ripreso il mercato settimanale dopo il lockdown. Il Comune ha provveduto a far sì che venisse misurata la temperatura corporea, fornendo anche i guanti ai varchi di accesso. Per effettuare i controlli sono state impiegate circa 20 persone per il regolare afflusso degli utenti. L’accesso è contingentato e può avvenire solo con mascherine e guanti.

– Chiara Di Miele –