Controlli anti-Covid e inizio della scuola a Potenza. 8 giovani senza mascherina sanzionati

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno attuando numerosi controlli sull’intero territorio di competenza finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. In tale ottica e visto l’avvio del nuovo anno scolastico, i militari della Compagnia di Potenza hanno predisposto un dispositivo di controllo dalle prime ore della mattinata nei pressi delle fermate degli autobus.

Nei paesi vicini a Potenza, tra cui Abriola, Avigliano, Balvano, Pignola, Lagopesole e Ruoti, si sono posizionati questi punti per monitorare l’affluenza degli studenti diretti agli istituti e ricontrollarli una volti giunti a destinazione. E’ stato possibile verificare generalmente il corretto uso delle mascherine ed il distanziamento sia all’esterno che durante la salita dei passeggeri sui mezzi di trasporto, curando che venisse rispettato il numero massimo di persone accessibile.

Situazione riscontrata anche nei pressi degli istituti scolastici dove i Carabinieri hanno effettuato delle verifiche. Non sono state riscontrate criticità né violazioni di legge.

Diversamente è avvenuto ieri sera quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno controllato e sanzionato amministrativamente 8 giovani sorpresi nel centro storico privi di mascherine nonostante la normativa vigente e senza rispettare le distanze minime di sicurezza.

Questi episodi sono utile spunto di riflessione per evidenziare, ancora una volta, l’importanza che rivestono i dispositivi di protezione individuale per mitigare il più possibile l’espandersi del virus, a cui aggiungere l’opportunità che nei momenti di aggregazione si ricorra ad un corretto distanziamento. Misure che rappresentano strumenti efficaci per contenere le potenziali occasioni di contagio.

– Chiara Di Miele –