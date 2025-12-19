In vista dell’aumento degli acquisti legati alle festività natalizie si sono intensificati i controlli al mercato generale di Salerno.

Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno avviato verifiche mirate sulle merci in vendita, in particolare sui prodotti ittici.

Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati diversi chili di pesce. Il prodotto, successivamente avviato alla distruzione, risultava privo della documentazione in materia di tracciabilità e informazione al consumatore che è obbligatoria.

L’assenza di indicazioni certe su provenienza, modalità di conservazione e passaggi lungo la filiera non consentiva di garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari, rendendo necessario l’intervento delle autorità competenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e tutela della salute pubblica, finalizzato anche a contrastare forme di concorrenza sleale e a garantire la correttezza del mercato, soprattutto in un periodo caratterizzato da un’elevata richiesta di prodotti alimentari come quello natalizio.

I controlli al Mercato Generale proseguiranno anche nei prossimi giorni.