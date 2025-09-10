Controlli ai senza fissa dimora a Salerno. Provvedimento di allontanamento dall’Italia per un polacco
Questa mattina, nell’ambito dei rafforzati controlli del territorio disposti dal Questore di Salerno, sono state effettuate mirate attività nelle zone del centro cittadino frequentate da senza fissa dimora.
Durante i controlli gli agenti della Volante dell’U.P.G.S.P. hanno individuato, nelle vicinanze di Piazza San Francesco, un uomo di nazionalità polacca, senza fissa dimora, che si era già reso protagonista di maltrattamenti alla compagna.
Visti i precedenti penali e di polizia, l’uomo è stato condotto presso il CPR ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, in quanto pericoloso, emesso dal Prefetto di Salerno.