Nello scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, in occasione della Festa Regionale della Madonna del Sacro Monte che ha visto la partecipazione di migliaia di pellegrini, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio volto soprattutto a contrastare i reati legati agli stupefacenti e alla circolazione stradale.

Nel corso del servizio è stato arrestato un 42enne del luogo che, sorpreso a consumare uno spinello, ha iniziato a rivolgere frasi ingiuriose nei confronti dei Carabinieri. Insofferente, ha poi aggredito i militari i quali con prontezza sono riusciti a bloccarlo e a perquisirlo: nella tasca dei pantaloni è stato trovato un coltello a serramanico con una lama lunga 19 cm.

Dopo successivi controlli presso la sua abitazione sono stati trovati anche circa 55 grammi di hashish e 1,50 di marijuana.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Successivamente, al termine del rito direttissimo, il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Gli uomini del Capitano Giovanni De Tommaso, nel prosieguo delle operazioni di controllo del territorio, hanno inoltre denunciato 3 persone tra i 19 e i 61 anni per guida in stato di ebbrezza e ne hanno segnalato 3, tra i 32 e i 50 anni, tutti residenti in provincia, alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati controllati 157 veicoli, identificate 186 persone, sequestrati 56 grammi di hashish, 1,5 di marijuana, 1 di cocaina e 1 flacone di “popper”. Sono state, inoltre, elevate 25 contravvenzioni per una somma complessiva di oltre 5.000 euro, ritirate 8 patenti di guida, sequestrate cinque auto ed eseguite 11 perquisizioni personali e veicolari.