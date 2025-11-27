Controlli a Eboli, Capaccio, Campagna e nel Cilento. Cani tenuti in condizioni precarie, trovata un’auto rubata
Prosegue in provincia di Salerno l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di animali di affezione avviata lo scorso ottobre da parte dell’Associazione Accademia Kronos APS. Gli ultimi controlli in ordine temporale hanno interessato i comuni di Eboli, Campagna, Capaccio e zona Cilento.
I risultati purtroppo dimostrano ancora una scarsa sensibilità nei confronti degli animali d’affezione, sono state infatti riscontrate numerose criticità relative alla modalità di detenzione dei cani padronali, troppo spesso ancora tenuti a catena, ma anche animali richiusi in spazi angusti e sporchi spesso privi di ricoveri idonei per proteggerli dalle intemperie e dalla pioggia.
In seguito agli accertamenti l’Accademia Kronos ha proceduto ad identificare e a sanzionare numerosi detentori e proprietari di cani, sia per la mancata apposizione del microchip (con sanzioni da 300 euro) sia per aver detenuto i cani attaccati alla catena in violazione a quanto previsto dalla normativa regionale (con sanzioni da 1000 euro).
Durante i controlli è stata accertata la condizione di un cane che da oltre un anno vive legato ad una catena, costretto a trovare rifugio dalle intemperie in una cuccia costituita da un bidone metallico arrugginito e bucato.
Nel corso delle attività, che si sono estese anche alla fascia litoranea, gli agenti hanno trovato e prontamente segnalato ai Carabinieri competenti per territorio la presenza di un’auto di grossa cilindrata provento di furto e sanzionato alcuni appassionati di motocross e diverse persone per aver posto in sosta i propri veicoli all’interno della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano.
Nelle prossime settimane i controlli in materia di animali d’affezione e relativi a criticità ambientali proseguiranno anche al fine di dare riscontro alle numerosissime segnalazioni che Kronos riceve quotidianamente.