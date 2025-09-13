Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, nonché della Divisione Anticrimine, ha concluso ieri un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale volta al contrasto delle varie forme di criminalità giovanile, tra cui reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Le condotte prevalenti rilevate, anche a carico di minorenni, sono riconducibili a lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, furto, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere, favoreggiamento personale e guida senza patente.

L’attività degli investigatori, che si è svolta anche attraverso dispositivi di intervento supportati dall’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di abituale ritrovo dei giovani e in strade, locali e stabilimenti balneari della movida, circa 2.500 persone, di cui 257 minorenni.

Sono state arrestate in flagranza tre persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre altri due giovani sono stati denunciati per gli stessi reati.

Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due responsabili di maltrattamenti in famiglia e stalking, mentre un altro è stato sottoposto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sono state denunciate 10 persone, tra cui tre minori, per furto aggravato, truffa e ricettazione, 5 per porto e detenzione abusiva di armi e strumenti atti ad offendere, 8 responsabili di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, stalking e violenza sessuale, una per favoreggiamento personale e una per guida senza patente.

Inoltre sono stati emessi dal Questore un divieto di accesso alle aree urbane, 10 ammonimenti, 3 avvisi orali, 3 divieti di ritorno a Salerno e 9 divieti di accesso alle manifestazioni sportive, uno dei quali nei confronti di un minore.

Sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina, oltre 2 kg di hashish, diverse compresse di benzodiazepine, bilancini di precisione, 2 coltelli e oggetti atti ad offendere o idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, circa 2.200 euro in contanti, un veicolo e un tesserino contraffatto della Guardia di Finanza.

La Polizia ha controllato anche 164 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 1506 veicoli, numerosi immobili, tra cui abitazioni, sale giochi ed esercizi commerciali, luoghi di aggregazione come piazze, parchi, strade e aree vicine alle stazioni nei centri di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno.

Infine sono state elevate 71 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, somministrazione di bevande alcoliche ai minori e occupazione abusiva di suolo pubblico.