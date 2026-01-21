Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato, nei diversi orari della giornata, i centri urbani di Potenza, Lauria, Melfi, Senise e Ripacandida.

Grazie all’infallibile fiuto dei cani pastori Ginger, Air, Lary e Kiril, in dotazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, è stata trovata droga addosso alle persone, nascosta tra gli effetti personali e nelle auto dei detentori.

All’esito delle operazioni le Fiamme Gialle lucane hanno sequestrato numerose dosi di hashish, marijuana e cocaina, materiale utile al confezionamento delle dosi e denaro contante provento dello spaccio e hanno segnalato alle competenti Autorità 9 responsabili.

I controlli antidroga sono stati svolti nel quadro di un più ampio e articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle potentine nell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.