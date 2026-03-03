Negli ultimi giorni i finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato, nei diversi orari della giornata, i centri urbani di Potenza, Lauria, Melfi ed Acerenza.

Grazie all’infallibile fiuto dei cani pastori Ginger, Air, Lary e Kiril è stata trovata della droga nascosta sia addosso alle persone sia tra gli effetti personali che all’interno delle auto usate dai detentori.

All’esito delle operazioni le Fiamme Gialle lucane hanno sequestrato numerose dosi di hashish e marijuana e hanno segnalato 15 assuntori alla competente Autorità prefettizia.

I controlli antidroga sono stati svolti nel quadro di un più ampio e articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle potentine nell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di droga soprattutto da parte dei più giovani.