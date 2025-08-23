Nei giorni scorsi, il Questore di Potenza ha emesso due misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Potenza, per la durata di un anno, nei confronti di due persone provenienti da fuori provincia.

Un giovane del napoletano, con precedenti di polizia, è stato intercettato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, a bordo di un’auto del servizio taxi del comune di Potenza. Non riusciva a fornire valide spiegazioni sulla sua presenza e sembrava plausibile che avesse intenzione di perpetuare truffe ad anziani.

Analogo provvedimento è stato emesso, meno recentemente, nei confronti di un uomo con precedenti per truffa, bloccato dagli agenti delle Volanti, durante un posto di controllo effettuato all’ingresso della città durante le ore mattutine.