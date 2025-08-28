La Polizia di Stato ieri sera ha condotto una vasta operazione a Salerno, in particolare nelle aree di Piazza San Francesco e di Piazza Giancamillo Gloriosi, spesso teatri di schiamazzi e corse in scooter, nonché di parcheggi selvaggi.

L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità giovanile. L’intervento, caratterizzato da servizi straordinari di controllo del territorio, è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

L’operazione ha visto la sinergica collaborazione della Questura di Salerno, con l’impiego di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), unità della Sezione Polizia Stradale di Salerno, del reparto Prevenzione Crimine Basilicata e della Polizia Municipale di Salerno, garantendo così una capillare presenza sul territorio.

Nell’ambito delle attività sono state controllate 202 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, inoltre 74 auto di cui 20 motoveicoli. In totale risultano 19 le infrazioni al Codice della Strada.

Con questa iniziativa, la Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante e incisivo nel garantire sicurezza e legalità sul territorio della provincia di Salerno, che conferma come il contrasto alla criminalità giovanile non possa prescindere da un impegno condiviso: è infatti fondamentale la costante collaborazione tra Istituzioni e famiglie, affinché si rafforzi una solida ed efficace rete di legalità a tutela della comunità.