La Polizia di Stato di Salerno ieri ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio nell’area provinciale di Salerno, con un particolare riguardo alle zone della movida.

Il servizio si è svolto con l’impiego di equipaggi dell’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, di un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Esposito.

Al termine delle attività, finalizzate al contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità diffusi sul territorio, sono state controllate 128 persone di cui 51 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 56 veicoli e un’attività commerciale. Infine sono stati sequestrati 25 grammi di hashish.

L’azione di prevenzione e di contrasto della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante al fine di garantire la tranquillità dei cittadini ed un efficace presidio sul territorio.