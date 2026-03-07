Contrasto alla criminalità. Controlli ad alto impatto della Polizia di Stato di Salerno
La Polizia di Stato di Salerno ieri ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio nell’area provinciale di Salerno, con un particolare riguardo alle zone della movida.
Il servizio si è svolto con l’impiego di equipaggi dell’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, di un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Esposito.
Al termine delle attività, finalizzate al contrasto della criminalità diffusa, del fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei fenomeni di illegalità diffusi sul territorio, sono state controllate 128 persone di cui 51 con precedenti di polizia. Controllati inoltre 56 veicoli e un’attività commerciale. Infine sono stati sequestrati 25 grammi di hashish.
L’azione di prevenzione e di contrasto della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante al fine di garantire la tranquillità dei cittadini ed un efficace presidio sul territorio.