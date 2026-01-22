Il Conto Termico 3.0 rinnova e potenzia il sistema di incentivi dedicato all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Con 900 milioni di euro annui (500 destinati ai privati, di cui 150 alle imprese, e 400 alle Pubbliche Amministrazioni) il meccanismo offre contributi fino al 65% delle spese, con possibilità di arrivare al 100% per interventi nei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Le novità principali

Più soggetti ammessi: ampliato il perimetro delle PA e accesso esteso ai privati anche per edifici del terziario.

Tecnologie incentivabili più ampie, con maggiore apertura a soluzioni innovative.

Diagnosi energetiche agevolate: PA ed ETS non economici ricevono un contributo anticipato del 50%.

Accesso tramite CER e gruppi di autoconsumatori, favorendo modelli energetici condivisi.

Partenariato pubblico-privato: un privato può accedere al meccanismo per conto della PA.

Incentivi maggiorati per componenti prodotti nell’UE e per impianti fotovoltaici iscritti al registro dedicato.

Perché è rilevante

Il Conto Termico 3.0 diventa uno strumento più flessibile, inclusivo e orientato alla transizione energetica. Imprese, PA e professionisti possono sfruttarlo per ridurre consumi, migliorare le prestazioni degli edifici e accedere a contributi immediati e sostanziosi.