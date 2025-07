Il Campo Estivo del Comune di Teggiano si sta rivelando un’esperienza straordinaria per tantissimi bambini e ragazzi del territorio.

Momenti di gioia, giochi e condivisioni con protagonisti i più piccoli che hanno trascorso le giornate tra attività sportive, laboratori e tanto divertimento.

Il sindaco Michele Di Candia racconta il progetto con entusiasmo: “C’è stata molta partecipazione e abbiamo tolto anche la quota di partecipazione. Il Campo Estivo è diviso in due momenti: uno in loco ed altri giorni in piscina. I bambini si divertono e i genitori sono tranquilli”.

Il Campo Estivo proseguirà fino al 1° agosto.

