Contagio da Coronavirus. Positivo il tampone effettuato su una donna ad Agropoli

C’è un caso di contagio da Coronavirus anche ad Agropoli.

Oggi sugli 80 tamponi esaminati presso l’ospedale Cotugno di Napoli 6 sono risultati positivi e per questi si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In caso di conferma i contagi campani salirebbero a 23.

Il secondo contagio in provincia di Salerno, quello di Agropoli, riguarda un’insegnante 60enne che si trovava già in quarantena presso la sua abitazione dopo aver frequentato un parente di Parma. La donna in questi giorni non ha frequentato la scuola.

Ricordiamo che il primo caso di contagio da Covid-19 in provincia di Salerno è stato quello della giovane biologa ucraina, residente a Montano Antilia, rientrata a casa da Cremona.

– Chiara Di Miele –