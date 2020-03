Contagio da Coronavirus dopo i raduni religiosi. Il Vescovo:”Nessuno ha bevuto dallo stesso calice”

In merito all’ordinanza emanata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha blindato i comuni di Atena Lucana, Sala Consilina, Polla e Caggiano anche dopo il “gesto mistico” che sarebbe stato effettuato dai neocatecumeni di bere allo stesso calice in un incontro svoltosi ad Atena Lucana, interviene il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca.

“Il gruppo dei neocatecumenali veniva dalla Diocesi di Salerno-Acerno-Campagna – afferma Monsignor De Luca -. Queste persone hanno organizzato un incontro spirituale in un Hotel ad Atena Lucana dove ha avuto luogo anche la celebrazione della Santa Messa. Ho immediatamente interpellato il sacerdote di Sala Consilina che ha celebrato. Ebbene, il sacerdote mi ha garantito che sono state categoricamente rispettate tutte le norme di prevenzione impartite dal Vescovo, circa l’eliminazione del segno della pace, la distribuzione della comunione sulla mano e la distanza prescritta. Inoltre ho avuto rassicurazione che nell’incontro del 4 marzo a Sala Consilina non è avvenuta alcuna celebrazione liturgica, se non un momento di catechesi, non in Chiesa, bensì nei locali parrocchiali a ciò destinati. D’altra parte viviamo in momento delicatissimo ed anche per tutti noi della Chiesa valgono categoricamente gli obblighi predisposti”.

“Sono molto addolorato per questa vicenda – prosegue – che incide in maniera significativa sul tessuto sociale, comunitario, economico e relazionale. Tuttavia la consapevolezza della solidarietà e del vicendevole sostegno ci porteranno fuori da questa battaglia, con l’aiuto delle istituzioni preposte, il corpo sanitario cui va la nostra gratitudine, le forze dell’ordine ed i pastori che sono rimasti presenti in maniera continua nelle comunità. Apprezzo, infine, la determinazione del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del Governo centrale, nonché l’impegno della Conferenza Episcopale italiana, perché grazie anche e soprattutto a queste misure sono sicuro che ne usciremo al più presto”.

– Rocco Colombo –

Articolo correlato:

15/3/2020 – Coronavirus. De Luca:”Denunce penali contro chi ha preso parte ai raduni di Atena Lucana e Sala Consilina”