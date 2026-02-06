Proseguono con grande partecipazione e risultati positivi le attività pomeridiane ludico-ricreative e di potenziamento scolastico rivolte a bambini e bambine del comprensorio, promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, nell’ambito del Progetto di rafforzamento del Centro Famiglia finanziato dalla Regione Campania.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita educativa e relazionale dei più piccoli, valorizzare il gioco come strumento di apprendimento, affiancare le famiglie nei percorsi educativi e rafforzare la rete dei servizi e dei Centri per le Famiglie sul territorio. Spazi accoglienti, operatori qualificati e attività strutturate stanno accompagnando bambini e bambine nello studio, nel gioco e nella scoperta di sé offrendo un punto di riferimento importante per le famiglie.

Attualmente sono 30 i bambini iscritti, numero massimo autorizzato per questa prima fase sperimentale, selezionati principalmente attraverso i servizi sociali e le segnalazioni territoriali, ma non solo. Le richieste sono state numerose e superiori alla disponibilità dei posti, segno di un bisogno reale e diffuso sul territorio.

Il presidente del Consorzio sottolinea il valore dell’iniziativa: “Aggiungiamo un altro significativo tassello al programma di rafforzamento progressivo del Consorzio Sociale S10 che stiamo perseguendo con grande determinazione – ha affermato Di Candia -. Con queste attività implementiamo il nostro impegno a sostegno delle famiglie e dei più piccoli, offrendo opportunità educative e relazionali di qualità. Investire sull’infanzia significa investire sul futuro delle nostre comunità, promuovendo inclusione, benessere e crescita condivisa”.

Il direttore del Consorzio, Antonio Florio, ha evidenziato la prospettiva di sviluppo del progetto: “Questa esperienza rappresenta una prima sperimentazione molto positiva. Il nostro territorio è vasto e la distanza rappresenta spesso una difficoltà nell’organizzazione dei servizi. Proprio per questo stiamo valutando la possibilità di attivare un ulteriore laboratorio in un’altra area del Vallo di Diano, per garantire maggiore vicinanza alle famiglie e diffondere il servizio sul territorio”.

Anche la responsabile del Centro Famiglia, Mirella Carucci, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “Dopo diversi mesi di lavoro siamo riusciti ad avviare le attività a metà gennaio e oggi abbiamo già 30 bambini iscritti. Le richieste sono state numerose e questo conferma quanto il servizio sia atteso e importante per le famiglie”.

Il laboratorio rappresenta una delle azioni previste dal progetto del Centro Famiglia, servizio sociale gratuito del Consorzio pensato per sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale, relazionale, genitoriale ed emotivo. Il servizio è rivolto a tutte le famiglie con figli da 0 a 18 anni – comprese famiglie monoparentali, giovani coppie e famiglie straniere – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere familiare.

Gli sportelli del Centro Famiglia sono attivi su tutto il territorio con sedi a Sala Consilina (ex Tribunale) e Polla (sede della Polizia Municipale e del Giudice di Pace).