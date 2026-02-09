Proseguono le attività dedicate alle famiglie e alla prima infanzia promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni – Ambito S10, che annuncia l’avvio dei seminari sulla genitorialità rivolti ai genitori di bambini ospitati nei Nidi del Consorzio, realizzati nell’ambito del Progetto “Pollicino 0-6” – Azione 4 “Spazio di Con-tatto”, con il coinvolgimento della Cooperativa Sociale Iris e della Cooperativa Sociale Bamblù.

Il percorso prevede un ciclo di incontri formativi mensili, della durata di due ore ciascuno, pensati per creare occasioni di confronto e dialogo tra genitori e professionisti su diversi aspetti dello sviluppo del bambino nei primi anni di vita. Durante i seminari sarà inoltre presente una pedagogista con funzione di tutor, a supporto delle famiglie lungo tutto il percorso.

Accanto agli incontri, a partire dal mese di marzo sarà attivo anche lo sportello “Spazio di Con-tatto”, operativo il venerdì mattina presso la cooperativa Bamblù a Silla di Sassano, accessibile su appuntamento, come ulteriore servizio di ascolto e sostegno dedicato ai genitori.

Il progetto rientra tra gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, all’interno delle azioni socioeducative finalizzate al contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze genitoriali, offrire strumenti pratici e creare momenti di confronto e supporto per le famiglie nella delicata fase dei primi anni di vita dei bambini. Il percorso prevede incontri con professionisti specializzati che affronteranno temi fondamentali per la crescita e il benessere dei più piccoli: sviluppo psicomotorio, alimentazione, relazione emotiva e sviluppo del linguaggio.

I seminari saranno ospitati nei nidi dei Comuni dell’Ambito S10 (Atena Lucana, Auletta, Sala Consilina, Sanza, Teggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sant’Arsenio e Sassano) e si svolgeranno a partire da mercoledì 11 febbraio e fino al mese di giugno, con un calendario diffuso sul territorio per garantire la massima partecipazione delle famiglie.

Durante gli incontri, le famiglie potranno confrontarsi con:

Psicoterapeuta sui temi dell’attaccamento, della sintonizzazione emotiva e della gestione dello stress;

sui temi dell’attaccamento, della sintonizzazione emotiva e della gestione dello stress; nutrizionista sull’importanza di una sana alimentazione fin dai primi mesi di vita;

sull’importanza di una sana alimentazione fin dai primi mesi di vita; psicomotricista sulle tappe dello sviluppo e sugli strumenti per favorire autonomia ed esplorazione sicura;

sulle tappe dello sviluppo e sugli strumenti per favorire autonomia ed esplorazione sicura; logopedista sullo sviluppo del linguaggio e sull’individuazione precoce di eventuali difficoltà.

Il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

“Sostenere la genitorialità significa investire nel futuro della nostra comunità. Con questi seminari vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie, offrendo strumenti utili e occasioni di confronto per accompagnare i genitori nei primi anni di crescita dei loro figli, una fase fondamentale per lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo dei bambini”.

“Il progetto ‘Pollicino 0-6’ rappresenta un tassello importante della rete dei servizi per la prima infanzia. Attraverso questi incontri mettiamo a disposizione competenze professionali e spazi di ascolto, promuovendo prevenzione, benessere e sostegno alle famiglie in un’ottica di comunità educante” commenta il direttore del Consorzio Antonio Florio:

Con questa nuova iniziativa, il Consorzio Sociale conferma il proprio impegno nel rafforzare i servizi dedicati alla famiglia, promuovendo prevenzione, accompagnamento e supporto alla genitorialità su tutto il territorio dell’Ambito S10.

CALENDARIO DEI SEMINARI SULLA GENITORIALITÀ PROGETTO “POLLICINO ZEROSEI”

Nido di Atena Lucana

11 febbraio ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

3 marzo ore 15:00–17:00 – Nutrizionista

8 aprile ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

14 maggio ore 9:30–11:30 – Logopedista

Nido di Auletta

11 febbraio ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

12 marzo ore 9:30–11:30 – Psicoterapeuta

16 aprile ore 14:30–16:30 – Logopedista

26 maggio ore 9:30–11:30 – Nutrizionista

Nido di Sala Consilina

18 febbraio ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

11 marzo ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

2 aprile ore 9:30–11:30 – Nutrizionista

7 maggio ore 9:30–11:30 – Logopedista

Nido di Sanza

5 marzo ore 9:30–11:30 – Psicoterapeuta

25 marzo ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

23 aprile ore 14:30–16:30 – Logopedista

21 maggio ore 15:00–17:00 – Nutrizionista

Nido di Teggiano

26 febbraio ore 9:30–11:30 – Psicoterapeuta

24 marzo ore 9:30–11:30 – Logopedista

15 aprile ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

12 maggio ore 15:00–17:00 – Nutrizionista

Nido di Montesano sulla Marcellana

18 febbraio ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

17 marzo ore 15:00–17:00 – Nutrizionista

9 aprile ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

21 maggio ore 14:30–16:30 – Logopedista

Nido di Padula

25 febbraio ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

26 marzo ore 9:30–11:30 – Logopedista

22 aprile ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

4 giugno ore 9:30–11:30 – Nutrizionista

Nido di Polla

12 febbraio ore 9:30–11:30 – Nutrizionista

4 marzo ore 15:00–17:00 – Psicomotricista

16 aprile ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

28 maggio ore 14:30–16:30 – Logopedista

Nido di Sant’Arsenio

26 febbraio ore 9:30–11:30 – Nutrizionista

18 marzo ore 15:00–17:00 – Psicomotricità

9 aprile ore 9:30–11:30 – Logopedista

13 maggio ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

Nido di Sassano

19 febbraio ore 9:30–11:30 – Nutrizionista

18 marzo ore 15:00–17:00 – Psicoterapeuta

1° aprile ore 15:00–17:00 – Psicomotricità

12 maggio ore 9:30–11:30 – Logopedista