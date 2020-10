Consentita l’attività all’aperto nei Centri Sportivi. Tutte le offerte di Metasport

I centri sportivi potranno operare fino al prossimo 24 novembre soltanto attività all’aperto, secondo quanto stabilito dall’ultimo DPCM per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Per rispondere alla domanda di chi vorrà, in questo periodo, trascorrere del tempo all’aria aperta facendo sport, Metasport informa in merito alle attività che potranno essere praticate da iscritti e non iscritti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale che gli ampi spazi del Centro Sportivo Meridionale a San Rufo consentono di assicurare.

E’ obbligatoria la prenotazione chiamando al numero telefonico 0975/395074.

– Chiara Di Miele –

