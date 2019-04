Cono Gallo, ingegnere del Comune di Atena Lucana, all’audizione UNITEL in Senato

C’era anche l’ingegnere Cono Gallo, dell’Area Tecnica del Comune di Atena Lucana, alla convocazione dell’UNITEL (Unione Nazionale Tecnici Enti Locali) al Senato della Repubblica.

La delegazione dell’UNITEL, composta dal Presente Bernardino Primiani e dai consiglieri nazionali Cono Gallo, Claudio Esposito e Fabrizio Natarini, è stata ascoltata dalla 8^ Commissione Lavori Pubblici a Palazzo Madama, in merito alle proposte di modifica del vigente Codice dei Contratti.

Nell’incontro, l’UNITEL, i cui iscritti sono tecnici dei Comuni che svolgono anche le procedure di gara per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture di servizi e relative concessioni, con gli interventi dell’ingegnere Gallo e dell’architetto Esposito, ha illustrato in dettaglio le proposte di modifica ritenute indispensabili dall’Associazione e riportate in un documento di 15 pagine che è stato consegnato alla Commissione.

Le proposte, distinte per finalità (semplificazione delle procedure, rilancio degli appalti, semplificazioni della normativa, incentivi ed altre tematiche), hanno destato l’attenzione della stessa Commissione, in modo particolare per la proposta della “Banca Dati Unica degli Operatori Economici“, che velocizzerebbe tantissimo l’iter delle procedure di gara.

Alla fine dell’audizione la Commissione ha chiesto la disponibilità dell’UNITEL ad ulteriori incontri di approfondimento delle tematiche proposte.

