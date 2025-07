La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto che sono in partenza i nuovi corsi Gol con l’Ente di Formazione Faidee. Corsi gratuiti per riqualificare o acquisire nuove competenze nei settori del digitale, turismo, servizi alla persona, edilizia e contabilità.

Il programma è riservato a cittadini tra i 18 e i 64 anni, residenti in Campania, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza.

“Continua il nostro lavoro per la formazione di nuove professionalità sul territorio – spiega la presidente Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino –. Con il nostro Ente di formazione Faidee ci stiamo preparando ai nuovi corsi nell’ambito del programma Gol della Regione Campania che partiranno nel prossimo mese di settembre e ci vedranno impegnati fino a dicembre 2025 e che saranno incentrati su diversi settori dal digitale alla contabilità. Gli interessati, che sono residenti in Regione Campania e attualmente disoccupati, possono contattarci per avere tutte le informazioni”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet.

Per informazioni è possibile anche visitare il sito o contattare Faidee, con sede in località Sant’Antuono nella Zona Industriale di Polla, ai numeri 0975 480426 e 333 2655647 o inviando una mail a info@faidee.it.